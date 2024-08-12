İran Ordusunun İsrail'e Karşı Hazırlıkları

İran Ordusundan İsrail'e Misilleme Hazırlıkları

İran ordusunun füze ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sorumlu birimlerinde, İsrail'e karşı daha önceki saldırılarla benzerlik gösteren "kayda değer hazırlıklar" yapıldığı duyuruldu.

Olayların Arka Planı

İsrail, son iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikast sonrası İran'dan gelebilecek saldırıları endişeyle izliyor. Barak Ravid, Axios'un Orta Doğu muhabiri, İsrail ve ABD'li yetkililerin İran'ın benzer nitelikte hazırlıklar yaptığını bildirdiğini aktardı.

Hamas ve İran'dan Gelen Tepkiler

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. Hem İran hem de Hamas, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederek karşılık verme sözü vermişti.

Ayrıca, İsrail ve ABD'nin olası bir saldırının zamanlaması hakkında bilgileri olmadığı belirtiliyor. Bu durum, Orta Doğu'daki gerginliği daha da artırıyor.