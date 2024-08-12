Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran Ordusunun İsrail'e Karşı Hazırlıkları

İran ordusu, İsrail’e yönelik saldırılar için önemli hazırlıklar yapıyor. İsrailli yetkililer teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:18
İran Ordusunun İsrail'e Karşı Hazırlıkları

İran Ordusundan İsrail'e Misilleme Hazırlıkları

İran ordusunun füze ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sorumlu birimlerinde, İsrail'e karşı daha önceki saldırılarla benzerlik gösteren "kayda değer hazırlıklar" yapıldığı duyuruldu.

Olayların Arka Planı

İsrail, son iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikast sonrası İran'dan gelebilecek saldırıları endişeyle izliyor. Barak Ravid, Axios'un Orta Doğu muhabiri, İsrail ve ABD'li yetkililerin İran'ın benzer nitelikte hazırlıklar yaptığını bildirdiğini aktardı.

Hamas ve İran'dan Gelen Tepkiler

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. Hem İran hem de Hamas, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederek karşılık verme sözü vermişti.

Ayrıca, İsrail ve ABD'nin olası bir saldırının zamanlaması hakkında bilgileri olmadığı belirtiliyor. Bu durum, Orta Doğu'daki gerginliği daha da artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak