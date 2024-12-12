İran Özgürlük Hareketi: Esed Rejimindeki Çöküş İbretlik Dersler Taşımaktadır

İran Özgürlük Hareketi'nden Esed Rejimine Sert Eleştiri

İran'da reformist çizgideki "İran Özgürlük Hareketi", Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek Beşar Esed iktidarının yıkılışını "ibretlik" bir durum olarak nitelendirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Beşar Esed yönetiminin 53 yıllık diktatörlüğünün çöküşü ve bunun bölge üzerindeki etkilerinin diğer diktatör rejimler için önemli dersler içerdiği vurgulandı.

Esed Ailesinin Suriye Üzerindeki Etkisi

Açıklamada, Esed ailesinin Suriye'yi "demir yumruk" politikasıyla yönetmesinin ve toplumun dinî ile etnik çeşitliliğini göz ardı ederek seçimler yerine Baas Partisi'nin ve kendi iradesinin dayatılması gerektiğinin altı çizildi.

Siyasi Baskılar ve İnsani Kriz

"Siyasi özgürlükler ve gerçek partilerin bulunmadığı" Suriye'de, otoriter yönetimin muhalefeti bastırma ve protestoculara şiddet uygulama politikaları izlediği ifade edildi. Bu durumun, iç savaşta 500 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine, nüfusun yarısının yerinden edilmesine ve rejimin meşruiyetinin kaybolmasına yol açtığı belirtildi.

Ekonomik Sorunlar ve Sınıfsal Uçurum

Ayrıca, Suriye'deki kötü ekonomik koşullar ve sınıfsal uçurumun halkın %90'ından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşamasına neden olduğu ve bu durumun rejimin çöküşünün başlıca nedenleri arasında olduğu kaydedildi.

İran'ın Rolü ve Reformistlerin Tepkisi

Tahran yönetimi, iç savaş süresince Suriye'ye milis gruplarını göndermek dahil pek çok kaynağı seferber etmişti. İran'daki reformistler ise, ekonomik ve sosyal sorunlara rağmen bu kaynakların Suriye'deki çatışmalara aktarılmasına karşı çıkmaktadırlar.