İran-Pakistan Sınırında Silahlı Saldırı: Üç Asker Hayatını Kaybetti

İran'ın Sistan Beluçistan Eyaletindeki Saldırı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Mircave ilçesinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, üç İran askeri hayatını kaybetti. Olay, İran resmi haber ajansı IRNA tarafından bildirildi.

Saldırının Detayları

Güvenlik güçlerinin sınır muhafızlarına yönelik gerçekleşen bu saldırıda, araç içerisindeki saldırganlar sınır ekiplerinin aracına ateş açtı. Olayda, biri teğmen rütbesinde olmak üzere üç askerin yaşamını yitirdiği, ayrıca bir sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Yetkililerin Çalışmaları

Olay sonrası güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırının arka planı ve faillerinin kimliği ile ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.