DOLAR
33,95 -0,36%
EURO
37,56 -0,05%
ALTIN
2.794,47 -0,25%
BITCOIN
1.967.086,18 0,51%

İran-Pakistan Sınırında Silahlı Saldırı: Üç Asker Hayatını Kaybetti

İran'ın Sistan Beluçistan bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 asker öldü, bir sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:36
İran-Pakistan Sınırında Silahlı Saldırı: Üç Asker Hayatını Kaybetti

İran'ın Sistan Beluçistan Eyaletindeki Saldırı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Mircave ilçesinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, üç İran askeri hayatını kaybetti. Olay, İran resmi haber ajansı IRNA tarafından bildirildi.

Saldırının Detayları

Güvenlik güçlerinin sınır muhafızlarına yönelik gerçekleşen bu saldırıda, araç içerisindeki saldırganlar sınır ekiplerinin aracına ateş açtı. Olayda, biri teğmen rütbesinde olmak üzere üç askerin yaşamını yitirdiği, ayrıca bir sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Yetkililerin Çalışmaları

Olay sonrası güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırının arka planı ve faillerinin kimliği ile ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
Libya Merkez Bankası Krizine Çözüm İçin Pazarlıklar Başladı
5
Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama
6
Gündem Özeti: 13 Eylül 2024 Etkinlikleri ve Gelişmeleri

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!