İran, Paris'teki Sabotaj Suçlamalarını Reddetti

İran, Paris'teki Sabotaj İddialarını Yalanladı

İran, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde demir yolu ağına yönelik sabotaj eyleminin arkasında olduğu iddialarını reddetti. İddia, İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından gündeme getirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Katz'ın suçlamalarına yanıt vererek bu iddiaların "çaresizlik" olduğunu ifade etti. Kenani, "Çocuk katili İsrail rejiminin bakanının, 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili olarak İran'a yönelik suçlamaları ve nefret söylemi çaresizliktir. Dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'deki soykırımdan başka yöne çekmeye çalışıyor," dedi.

İran ve Olimpiyatlar

Kenani, İran'ın Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularının olduğu bilgisini paylaşarak, "Son 10 ayda on binlerce masum Filistinliyi öldürerek zulmün sınırlarını aşan bu rejimin iddialarının inanılır bir yönü yoktur," değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, Fransa'ya başarılar diledi.

Sabotaj Eylemleri ve İsrail'in İddiaları

Olimpiyatların açılış töreninden birkaç saat önce demir yolu ağının sabotajla hedef alındığı bildirilmiş ve İsrail Dışişleri Bakanı Katz, saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.