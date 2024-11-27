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İran, Petrol İhracatının Yüzde 92'sini Çin'e Ucuz Satıyor

İran Ticaret Odası'ndan önemli bir açıklama: İhracatın büyük kısmı Çin'e, yüzde 30 indirimle gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:03
İran, Petrol İhracatının Yüzde 92'sini Çin'e Ucuz Satıyor

İran’ın Petrol İhracatı ve Çin İlişkisi

İran Ticaret Odası Araştırma Merkezi Başkanı Hüccetullah Mirzayi, ülkesinin petrol ihracatında önemli bir değişim yaşandığını duyurdu. Yaptırımlar nedeniyle müşteri çeşitliliğinin sağlanamadığına dikkat çeken Mirzayi, petrol ihracatının yüzde 92'sinin Çin'e, %30 indirimle gerçekleştirildiğini belirtti.

Çin ile Ödeme İlişkileri

Mirzayi, İran'ın geçmişte en az iki milyon varil üzerinden 10 farklı müşteriye ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şu anda sadece tek bir alıcıya bağımlı olmanın olumsuz etkilerine vurgu yaptı. Ayrıca, Çin'in ödeme yöntemlerinin, Tahran için önemli bir belirleyici olduğunu dile getirdi.

“Çin, ‘Bu miktar karşılığında elektrikli otobüs alın’ diyor ve Tahran Belediyesi de bu durumu gururla duyuruyor,” diyen Mirzayi, yaptırımların ülkeyi 19'uncu yüzyılın sömürgeci tuzağına düşürdüğüne dikkat çekti.

Hükümetin Ekonomi Yönetimi Üzerine Değerlendirmeler

İran'daki hükümetin bu durumu kabul etmekten başka çaresinin kalmadığını belirten Mirzayi, mevcut yönetimin ekonomiyi normalden çok daha pahalı bir şekilde yönetmek zorunda kaldığını ifade etti. Bu bağlamda, eski İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, 25 Mart'taki açıklamasında, İran'ın Çin’e sattığı petrolden yılda yaklaşık 6 milyar dolar zarar ettiğini belirtmişti.

ABD Yaptırımlarının Etkisi

Bu duruma, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları da zemin hazırladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran’ın uluslararası ticaretini kısıtlayan yaptırım paketlerini uygulamaya koymuştu. ABD'nin yaptırımları, İran’ın petrol ve diğer ürünlerinin uluslararası pazarlarda satışını zorlaştırarak, ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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