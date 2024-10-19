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İran, Rusya ve Umman'dan Ortak Deniz Tatbikatı

Hint Okyanusu'nda İran, Rusya ve Umman ortak tatbikat düzenledi, gözlemciler arasında Suudi Arabistan ve Hindistan yer aldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:23
İran, Rusya ve Umman'dan Ortak Deniz Tatbikatı

İran, Rusya ve Umman Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor

İran, Rusya ve Umman, Hint Okyanusu'nda önemli bir ortak askeri deniz tatbikatı başlattı. Bu tatbikata Suudi Arabistan, Hindistan, Tayland, Pakistan, Katar ve Bangladeş de gözlemci olarak katılmakta.

IMEX 2024 Tatbikatı

İran devlet televizyonunun verdiği bilgilere göre, "IMEX 2024" adı verilen bu tatbikatın amacı, bölgede kolektif güvenliği artırmak ve çok taraflı iş birliğini güçlendirmektir. Tatbikata katılan ülkeler arasında, bazıları birlikleriyle yer alırken, bazıları yalnızca gözlemci olarak bulunuyor.

Bölgesel İş Birliği ve Güvenlik

Bölgedeki askeri iş birliğini teşvik eden bu tür tatbikatlar, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye ve güvenlik konularında ortak bir duruş sergilemeye yardımcı olmaktadır.

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