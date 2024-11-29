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İran Sağlık Bakanı: Hava Kirliliği Yüzünden Yılda 40 Bin Ölüm

İran'da hava kirliliği her yıl 40 bin ölümle sonuçlanıyor. Bakan Zaferkendi, maliyetin 12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:39
İran Sağlık Bakanı: Hava Kirliliği Yüzünden Yılda 40 Bin Ölüm

İran Sağlık Bakanı'ndan Ürpertici Açıklama

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, yaptığı son açıklamada hava kirliliğinin ülkeye olan etkilerine değindi. Zaferkendi, her yıl yaklaşık 40 bin kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Hava Kirliliğinin Ekonomik Maliyeti

Söz konusu habere göre, Bakan Zaferkendi, hava kirliliğinin İran’a yıllık maliyetinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu rakam, sorunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Hava kirliliğinin çözümüne acilen odaklanılması gerektiği vurgulandı.

Çocukların Sağlığı Tehlikede

Zaferkendi, hava kirliliğinin özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekerek, astım ve akciğer rahatsızlıklarının bu durumdan kaynaklandığını ifade etti. Ancak, verdiği istatistiklerin doğrudan veya dolaylı ölümleri kapsayıp kapsamadığına dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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