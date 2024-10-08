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İran Şam Büyükelçiliği: İsrail Saldırısında İran Vatandaşı Yok

İran'ın Şam Büyükelçiliği, İsrail'in saldırısında İran vatandaşının ölü ya da yaralı olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:19
İran Şam Büyükelçiliği: İsrail Saldırısında İran Vatandaşı Yok

İran'ın Şam Büyükelçiliği'nden Açıklama

İran'ın Şam Büyükelçiliği, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda ölen ve yaralananlar arasında İran vatandaşının bulunmadığını açıkladı. Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Şam'ın merkezindeki sivil bir binaya düzenlediği füze saldırısının sivil hedefleri hedef aldığı ifade edildi.

Ülkeler Arası Gerilimin Artışı

Büyükelçilik, bu saldırıyı kınayarak, ölü ve yaralılar arasında İranlıların olmadığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Bu durum, İran resmi haber ajansı IRNA tarafından da doğrulanmıştır.

Yerel Medyada Yer Alan Bilgiler

Suriye rejimine ait haber ajansı SANA, Şam'ın Mezze Mahallesi'ndeki bir apartman binasının hedef alındığını ve ilk bilgilere göre yaralıların olduğunu bildirmiştir. Ancak, Büyükelçilik açıklamasıyla birlikte, İran vatandaşlarının bu olaydan etkilenmediği vurgulanmıştır.

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