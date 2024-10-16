İran Savunma Bakanı THAAD Konusunu Değerlendirdi

İran Savunma Bakanı THAAD Sistemlerini Yorumladı

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD'nin İsrail'e yerleştirdiği THAAD (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma) sistemlerini değerlendirerek, bunun yeni bir durum olmadığını belirtti. Tahran'da düzenlenen kabine toplantısından sonra yaptığı basın açıklamasında, bu gelişmeyi psikolojik bir savaşa işaret eden bir strateji olarak nitelendirdi.

Önceki Durumun Vurgusu

Nasırzade, THAAD sistemlerinin daha önce de İsrail'de bulunduğunu hatırlatarak, "Bu balistik füzelere karşı bir savunma sistemi, fakat yeni bir mesele değil. Durumu psikolojik olarak ele alıyoruz ve bu özel bir problem değil," dedi.

ABD, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze tehdidine karşılık olarak THAAD bataryalarını yerleştirip, askeri personel gönderdiğini bildirmişti.