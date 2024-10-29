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İran Savunma Harcamalarını Üç Kat Artırdı

İran, gelecekteki bütçesinde askeri harcamaları önemli ölçüde artırarak stratejik önceliklerini belirledi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:59
İran Savunma Harcamalarını Üç Kat Artırdı

İran'da Savunma Harcamalarındaki Büyük Artış

İran yönetimi, gelecek yıl için hazırlanan bütçede askeri harcamalarında %200’ün üzerinde bir artış öngördü. Bu bütçe taslağı, İran Meclisi tarafından onaylandı ve hükümetin savunma ihtiyaçlarına yönelik ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hükümet Sözcüsünden Açıklama

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, önceki yıllara göre savunma bütçesinin artırılmasına özel bir önem verildiğini açıkladı. Muhacerani, "Bu konuya özel önem verildi. Bu nedenle ülkenin askeri bütçesinde yüzde 200'ün üzerinde ciddi bir artış yapıldı." diyerek bütçenin savunma ihtiyaçlarını karşılamada bir temel oluşturduğunu vurguladı.

ABD Seçimleri Üzerine Değerlendirme

Muhacerani, ABD'deki başkanlık seçimlerinin İran için önemsiz olduğunu belirterek, "Bu seçimin konusu Amerikan halkını ilgilendiriyor ve bu iki adaydan hangisinin seçileceği bizim için önemli değil." ifadesini kullandı. Ayrıca, yeni seçilecek başkanın diğer ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı göstermesi ve bölgede gerilimi artıran politikalardan vazgeçmesini umduklarını dile getirdi.

Düzensiz Göçle Mücadele

Muhacerani, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında ülkenin doğu sınırlarına duvar örme çalışmalarının devam ettiğini, ayrıca izinsiz yabancıların sınır dışı edilme sürecinin sürdüğünü ifade etti.

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