İran Sınırında Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo 342 Gram Ele Geçirildi

MSB: İran hudut hattındaki devriyelerde 6'ncı ve 34'üncü Hudut Tugayları tarafından 14 kilo 342 gram uyuşturucu ele geçirildi; bulgu jandarmaya teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:45
Hudut birlikleri 7/24 devriye yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından İran sınır hattında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 14 kilo 342 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, '6'ncı Hudut Tugay Komutanlığımız ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetlerinde 14 kilo 342 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.' ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Çaldıran ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca, İran sınırındaki devriye faaliyetlerinde 14 kilo 342 gram uyuşturucu ele geçirildi.

