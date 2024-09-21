İran, Suriye'deki Türbe Ziyaretlerini Güvenlik Nedeniyle Durdurdu

İran, Suriye'deki Türbe Ziyaretlerini Durdurdu

İran, güvenlik endişeleri nedeniyle İran'dan Suriye'ye düzenlenen türbe ziyaret seferlerini askıya aldı.

Güvenlik Sorunları Bahane Edildi

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Abbas Hüseyni, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Güvenlik sorunları nedeniyle Suriye'ye ziyaretçi gönderilmesi durdurulmuştur ve bu konu şu anda gündemde değildir." dedi.

Güvenlik Endişeleri ve Ziyaretçi Durumu

Hüseyni, mevcut durumda ziyaretçilerin güvenli bir şekilde gidip gelebileceği koşulların henüz sağlanamadığını belirtti. "Şu anda tam bir güvenliğin hissedilebileceği bir durumu oluşturmuş değiliz," diye ekledi.

Seyyide Zeyneb Türbesi'ne İlgi

Suriye'nin başkenti Şam'ın güney banliyölerinde yer alan ve Şii Müslümanlar tarafından Hazreti Ali'nin kızı Hazreti Zeyneb'in kabrinin bulunduğu yer olduğuna inanılan Seyyide Zeyneb Türbesi, İranlılar tarafından yoğun ilgi gören bir ziyaret merkezidir.