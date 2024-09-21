DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.151.495,5 0,05%

İran, Suriye'deki Türbe Ziyaretlerini Güvenlik Nedeniyle Durdurdu

İran, Suriye'ye düzenlenen türbe ziyaretlerini güvenlik endişeleri nedeniyle askıya aldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 23:57
İran, Suriye'deki Türbe Ziyaretlerini Güvenlik Nedeniyle Durdurdu

İran, Suriye'deki Türbe Ziyaretlerini Durdurdu

İran, güvenlik endişeleri nedeniyle İran'dan Suriye'ye düzenlenen türbe ziyaret seferlerini askıya aldı.

Güvenlik Sorunları Bahane Edildi

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Abbas Hüseyni, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Güvenlik sorunları nedeniyle Suriye'ye ziyaretçi gönderilmesi durdurulmuştur ve bu konu şu anda gündemde değildir." dedi.

Güvenlik Endişeleri ve Ziyaretçi Durumu

Hüseyni, mevcut durumda ziyaretçilerin güvenli bir şekilde gidip gelebileceği koşulların henüz sağlanamadığını belirtti. "Şu anda tam bir güvenliğin hissedilebileceği bir durumu oluşturmuş değiliz," diye ekledi.

Seyyide Zeyneb Türbesi'ne İlgi

Suriye'nin başkenti Şam'ın güney banliyölerinde yer alan ve Şii Müslümanlar tarafından Hazreti Ali'nin kızı Hazreti Zeyneb'in kabrinin bulunduğu yer olduğuna inanılan Seyyide Zeyneb Türbesi, İranlılar tarafından yoğun ilgi gören bir ziyaret merkezidir.

İLGİLİ HABERLER

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları: 43 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
İsrail'de Gazze İçin Protestolar: Esir Takası ve Erken Seçim Talepleri
3
Gündem Özeti: 22 Eylül 2024 Aktivite ve Etkinlikler
4
Almanya'da 10 Yaşındaki Çocuğun Gözaltına Alınması Tepki Topladı
5
İran, Suriye'deki Türbe Ziyaretlerini Güvenlik Nedeniyle Durdurdu
6
Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Normalleşme Anlaşmasına Eleştiri
7
Jose Carreras İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik