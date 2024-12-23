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İran: Suriye'deki Yönetimle Bağlantımız Yok!

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye yönetimiyle doğrudan bağlantılarının olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:55
İran: Suriye'deki Yönetimle Bağlantımız Yok!

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

İran'ın Suriye Politikası

IRNA'ya göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında Suriye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçmişteki müdahale nedeninin "terörizmle mücadele" olduğunu vurgulayan Bekayi, "Geçmişte bazı gruplarla iletişimdeydik. Ancak, Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İletişim

Bekayi, Türkiye ile Suriye konusundaki fikir alışverişlerini de değerlendirdi, "Bölge ve Suriye'deki gelişmelere dahil olan her aktör ve taraf, olaylara ilişkin kendi özel anlatılarına sahip. Ancak, bu anlatıların tamamı bizim tarafımızdan kabul edilmek zorunda değildir." dedi.

İran Vatandaşları İçin Uyarı

Suriye'deki belirsizlikten dolayı, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Suriye'de hiç bir İran vatandaşının bulunmadığını" ifade etti ve vatandaşların Suriye'ye gitmemelerini tavsiye etti. Bekayi ayrıca, "Diplomat ve askeri danışmanlarımız Suriye'den çıktı. Şu an Suriye'de İran vatandaşı bulunduğunu sanmıyorum." dedi.

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