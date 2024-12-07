İran: Suriye Hükümeti ve Muhalefet Görüşmelere Başlamalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye hükümeti ile meşru muhalefet gruplarının siyasi görüşmelere başlaması gerektiğini vurguladı. Erakçi, bu çağrıyı Doha'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptı.

Erakçi, Suriye'deki çatışmaların sonlandırılması, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğine saygı gösterilmesi ve Suriye hükümetinin siyasi diyalog kurması konusunda herkesin hemfikir olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, "meşru muhalefet grupları" ile Suriye hükümeti arasında siyasi görüşmelerin başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Erakçi ayrıca, bu amaçla Suriye hükümetiyle istişarede bulunmaya karar verdiklerini kaydederek, barış sürecinin önemine dikkati çekti.