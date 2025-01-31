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İran: Suriye'nin Halk Onaylı Hükümetine Destek Sözü

İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacağını ve halkın onayladığı hükümeti destekleyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:11
İran: Suriye'nin Halk Onaylı Hükümetine Destek Sözü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Açıklamaları

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma kararlılıklarını yineleyerek, bu ülkedeki halkın onayladığı her hükümeti destekleyeceklerini ifade etti. Erakçi, bu bağlamda, Suriye halkının onayını alacak her hükümetin istikrar ve toprak bütünlüğü açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Katar'daki Röportaj

Erakçi, ziyaret ettiği Katar’da, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, aynı zamanda Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarıyla ilgili de açıklamalar yaptı. Ateşkes sonrası elde ettikleri "zafer" ile birlikte, Filistinli esirlerin geri dönüşü konusunda bu grupları tebrik etti.

Filistin Davasının Yeniden Canlanması

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonununu hatırlatan Erakçi, bu durumun "Filistin davasını yeniden canlandırarak bölge ve dünyada bir numaralı mesele haline getirdiğini" vurguladı. Bu ifadeleriyle, İran'ın Suriye’deki durumu nasıl değerlendirdiği ve bölgedeki siyasi gelişmelere nasıl yön vereceği konusunda önemli ipuçları sundu.

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