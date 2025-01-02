İran, Suudi Arabistan Büyükelçisi'ni Dışişlerine Çağırdı: İdam Cezalarına Protesto

İran Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 6 İranlının cezasının infaz edilmesi sonuçları üzerine, Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anazi’yi Bakanlığa çağırdı. Büyükelçi Anazi’ye, ülkesinin bu duruma yönelik “güçlü itirazını içeren protesto notası” iletildi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNAya göre, Dışişleri Bakanlığı, idam edilen 6 İranlı mahkumun birkaç yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Suudi Arabistan'da ceza almasının ardından gelişen olayları değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu şahısların konsolosluk hizmeti alması ve cezalarının indirilmesi için sürekli çaba göstermekteydi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Buna rağmen, ölüm cezalarının Büyükelçiliğe önceden bildirilmeden uygulanması hiçbir şekilde kabul edilemez ve bu adım, konsolosluk ilişkileri sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırıdır," ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, İran’ın güçlü protestosundan bahsederek, bu durumun iki ülke arasındaki adli işbirliğinin genel süreciyle çelişkili olduğunu vurgulandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Konsolosluk Kurulu konunun takibi için Riyad'a gidecek. Uyuşturucu kaçakçılığı suçu işleyen İranlı vatandaşlar genellikle idam cezasına çarptırılmakta.

İran ve Suudi Arabistan İlişkileri

İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilere dair gerginlik, Ocak 2016’da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından başlamıştı. Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021’de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart 2023'te Pekin'de diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.