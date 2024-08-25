İran, Suudi Arabistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Arasında Önemli Görüşmeler

Erakçi'den Temaslar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanlarıyla önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler gündeme geldi.

Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan Destek Mesajları

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Erakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi. İki bakan, Gazze sorununu da ele alarak bölgesel konularda iş birliği yapma niyetlerini ifade ettiler.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da benzer şekilde Erakçi'ye başarılar diledi. Bayramov, İran ile Azerbaycan arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Kafkasya ve Bölgesel İş Birliği

Bayramov, İran ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da artmasını ümit ettiğini vurguladı. Erakçi de, Azerbaycan ile ilişkilerin güçlendirilmesine verdikleri önemi dile getirerek, Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığını aktardı.