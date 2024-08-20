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İran, Tahran'daki Alman Kültür Merkezi'ni Kapatma Kararı Aldı

Tahran'da bulunan Goethe Enstitüsü, 'yasa dışı faaliyetler' gerekçesiyle mühürlendi. Almanya'nın benzer bir kararıyla bağlantılı olarak.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:43
İran, Tahran'daki Alman Kültür Merkezi'ni Kapatma Kararı Aldı

İran'da Kültür Merkezi Kapatıldı

İran'ın başkenti Tahran'da, Alman hükümetine bağlı olarak faaliyet gösteren Goethe Enstitüsü, "yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle adli makamların talimatıyla mühürlendi.

Hukuki Gerekçe ve Bağlantılar

Tahran'da, İslamiye Caddesi'ndeki binada bulunan enstitü, İranlı yetkililer tarafından "yasa dışı faaliyetleri ve mali ihlaller" sebebiyle kapatıldığını açıkladı.

Bu kararın, 24 Temmuz tarihinde Almanya'da Şii Müslümanlara ait bir dini merkez olan Hamburg İslam Merkezinin kapatılmasıyla bağlantılı olarak alınmış olması dikkat çekiyor. Almanya, bu kuruluşun yanı sıra ona bağlı diğer yapıları "anti-semitizm" gerekçesiyle kapatmıştı.

Polisin Operasyonları

Almanya'daki yasak kararının ardından, polis 8 eyaletteki 53 farklı mülk üzerinde arama gerçekleştirmiş ve bu kuruluşlara ait mallara el koymuştur.

Bu gelişmeler, uluslararası ilişkilerdeki gerilimlerin artmasına yol açabilir.

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