İran, Tahran'daki Konferansta Taliban Temsilcisine Tepki Gösterdi

İran'dan Taliban'a Tepki

Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışı sırasında, İran eşliğinde ulusal marşın çalınması esnasında yalnızca Taliban temsilcisinin ayağa kalkmaması dikkat çekti. Bu olay, başkent Tahran'da gerçekleşti ve büyük bir tepkiyle karşılandı.

Pezeşkiyan'ın Tepkisi

Konferansa katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu durumu izlerken diğer katılımcıların aksine Taliban temsilcisinin davranışına eleştiriler yağdı. Sosyal medya platformlarında ve ulusal medyada bu tutum, birçok kişi tarafından kınandı.

Sosyal Medyadan Açıklama

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi, olay sonrası X sosyal medya hesabında "Müzik çalmanın yasaklanması bahanesiyle diplomatik ilkelere saygısızlık etmenin hiçbir anlamı ve emsali yoktur." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Benzer Olay Pakistan'da da Yaşandı

Taliban yetkilileri, daha önce 18 Eylül tarihinde Pakistan’ın Peşaver kentindeki bir törende de ulusal marş çalınırken ayağa kalkmamıştı. Bu durum, Pakistan tarafından "diplomatik protokollerin ihlali" olarak nitelendirilmişti. Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, bu konuda Taliban'ın müziğe karşı olan tutumunu gerekçe göstererek, Afganistan ulusal marşını yasakladığını duyurmuştu.