İran, Terör Tehdidine Karşı 14 DEAŞ Üyesini Gözaltına Aldı

İran’da DEAŞ Üyesi 14 Kişi Gözaltına Alındı
İran İstihbarat Bakanlığı, ülkede terör saldırıları planlayan DEAŞ mensubu 14 kişinin yakalandığını bildirdi.
Operasyonlar ve Gözaltılar
İstihbarat bakanlığından yapılan yazılı açıklama, Tahran, Elburz, Fars ve Huzistan eyaletlerinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 14 DEAŞ üyesinin gözaltına alındığını ifade etti.
Yakalanan şüphelilerin, terör saldırıları düzenlemek amacıyla yasa dışı yollarla İran'a girdiği belirlenmiş durumda.
İlerleyen Süreç
Gözaltına alınan kişilere dair detaylı bilgilerin ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.