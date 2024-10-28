İran Terörle Suçlanan Alman Vatandaşı Cemşid Şarmehd'i İdam Etti

Şarmehd'in İdamı Gerçekleşti

İran, terör suçlamalarıyla yargılanan ve ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu öne sürülen İran-Almanya vatandaşı Cemşid Şarmehd'i idam etti. Ülkenin resmi televizyonuna göre, Şarmehd, terör eylemleri düzenlemekten dolayı Şubat 2023'te mahkum olmuş ve Yargıtay tarafından onaylanan cezası infaz edilmiştir.

Tonder Örgütünün Lideri İddiası

Tahran Başsavcılığı, Cemşid Şarmehd'in “Tonder” isimli ABD merkezli terör örgütünün lideri olduğunu belirterek, bu örgütün ABD ve Batılı casus ajanslarıyla işbirliği halinde İran'a karşı birçok terör eylemi planladığını ifade etti.

Şiraz'daki Terör Saldırısı

“Tonder” ile “İran Krallığı Meclisi” örgütleri, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 215 kişinin ise yaralanmasına yol açan terör saldırısından sorumlu tutulmaktaydı.

Yakalanma Süreci

İran İstihbarat Bakanlığı, 2003'ten bu yana ABD'de yaşayan Şarmehd'i Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini bildirmiştir. Ancak ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde “kaçırıldığını” iddia etmiştir.

Almanya'nın Tepkisi

Almanya, Şarmehd hakkında verilen idam cezasının geri alınmasını talep etti. İran, bu talebe yanıt olarak 22 Şubat 2023'te Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etmiştir.