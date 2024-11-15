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İran, Trump'ı Öldürmeyeceğine Dair ABD'ye Yazılı Güvence Verdi

İran, ABD'ye, seçilmiş başkan Trump'a yönelik tehditler konusunda yazılı güvence verdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:57
İran, Trump'ı Öldürmeyeceğine Dair ABD'ye Yazılı Güvence Verdi

İran’ın, geçtiğimiz ay ABD yönetimine, "seçilmiş başkan Donald Trump’ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi. Wall Street Journal tarafından aktarılan habere göre, ismi açıklanmayan ABD’li yetkililerin kaynak gösterdiği bilgiye göre, iki ülke arasında bu konu üzerine yazışmalar gerçekleştirildi.

ABD yönetiminin, eylülde Tahran’a özel bir mektup gönderdiği, bu mektupta İran’ın Trump’a yönelik tehditlerinin "ulusal güvenlik sorunu" olarak değerlendirildiği ve olası bir girişimin "savaş sebebi" sayılacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

Bu mektuba karşılık olarak, İran’ın 14 Ekim’de Washington’a yazılı cevabında, Trump’ı öldürmeye çalışmayacağına dair güvence verdiği belirtildi.

Öte yandan, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, söz konusu haberdeki iddialara yanıt vererek, "İki ülke arasında paylaşılan resmi mesajların ayrıntıları hakkında kamuya açık açıklamalarda bulunmuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, Şehit (Kasım) Süleymani suikastını, uluslararası hukukun tanınmış ilkelerine bağlı kalarak yasal ve yargısal yollarla takip etme taahhüdünü uzun zaman önce ilan etti" ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani, Trump’ın başkanlığı döneminde, 3 Ocak 2020 tarihinde Irak'ın Bağdat yakınlarında düzenlenen bir ABD insansız hava aracı saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı. İran’ın, Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak başta eski Başkan Trump olmak üzere ABD’li yetkililere suikast planları yaptığı iddia edilmişti. Bu gelişmeler üzerine, Joe Biden yönetimi, Temmuz ayında Trump’ın Gizli Servis korumasını artırmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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