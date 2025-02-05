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İran: Trump ile Görüşme Mümkün, Ama Gündemde Değil

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, Trump ile Pezeşkiyan görüşmesinin mümkün olduğunu, ancak şu an gündemde olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:18
İran: Trump ile Görüşme Mümkün, Ama Gündemde Değil

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme teklifine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Arif, "İki insanın görüşmesinin mümkün olmayacağını söyleyemeyiz; ancak şu anda Trump ile görüşme ve müzakere, İran'ın gündeminde yok" dedi.

Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına bilgi veren Arif, Trump'ın ülkesine dair açıklamalarını değerlendirerek, nükleer silahlarla ilgili verdikleri fetavayı hatırlattı. "Bu fetva, Müslümanlar, özellikle Şiiler için barışçıl olmayan nükleer faaliyetlerin kullanımının yasak olduğuna dair son sözdür. Dolayısıyla ABD Başkanı rahat olsun çünkü bu konuda fetva verdik ve stratejimiz hakkında bir tartışmamız yok" şeklinde konuştu.

Arif, Trump'ın İran Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendirirken yine görüşmenin şu an gündemde olmadığını vurguladı. Aynı zamanda Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ağırlamıştı ve İran'a "azami baskıyı" öngören kararname imzalamıştı.

İran tarafı, süreçler hakkında net bir tutum sergileyerek, Trump ile müzakere olasılığını kapatmamış olsa da mevcut durumda bu konunun gündemde olmadığını belirtti.

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