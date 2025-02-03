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İran: Trump'ın Gazze Planı Filistinlilerin İmhası İçin Bir Araçtır

İran Dışişleri Sözcüsü, Trump'ın Gazze'yi başka ülkelere sürme planının Filistinlilerin imhası olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:35
İran: Trump'ın Gazze Planı Filistinlilerin İmhası İçin Bir Araçtır

İran'dan Trump'a Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e sürme planının Filistinlileri imha etme stratejisi olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Bekayi, uluslararası toplumun Filistin halkının topraklarını ve haklarını savunma yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Bölgesel Gelişmeler ve İran-Suriye İlişkileri

Dışişleri Bakanlığı'ndaki haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin geçen hafta Katar’a yaptığı ziyaretin Suriye yönetimi ile ilişkilerin kurulması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bekayi, İran’ın dost ülkelerinin Suriye konusunda olumlu adımlar atmasının doğal olduğunu belirtti.

ABD ile Nükleer Müzakereler

Bekayi, Erakçi'nin Katar ziyaretinin herhangi bir ABD mesajı taşımadığını söylerken, İran'ın ABD ile nükleer müzakerelere hazır olduğunu, ancak bunun için uygun koşulların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu'nun Ziyareti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine dair de yorum yapan Bekayi, bu durumun ikili ilişkilerle ilgili olsa da bölgesel sonuçlarının takip edileceğini belirtti. Gazze'deki insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldığını hatırlatarak, durumu yakından izlediklerini kaydetti.

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