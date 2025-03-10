İran, Trump'tan Gelen Mektubu Red Etti

İran, ABD Başkanı Trump'tan henüz mektup almadığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, müzakereleri baskı altında kabul etmediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:02
İran, Trump'tan Gelen Mektubu Red Etti

İran, Trump'tan Mektup Almadığını Açıkladı

İran, ABD Başkanı Donald Trump'tan mektup almadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında bu durumu net bir şekilde ifade etti.

Mektup İddiasına Yanıt

Bekayi, Trump’ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiğini iddia ettiği mektubu sorması üzerine, "Herhangi bir mektup almadık." diye konuştu. Ayrıca, ABD ile müzakere ihtimali konusunda ise ABD tarafının 'müzakere veya savaş' ikiliğini kullanmasının, müzakerelere ciddi yaklaşmadığını gösterdiğini belirtti.

Bekayi, "İran hiçbir zaman böyle müzakerelere girmedi. Baskı altında müzakere etmek anlamsızdır. İran'ın pozisyonu tamamen açıktır." dedi.

Nükleer Müzakereler Devam Ediyor

Nükleer mesele hakkında müzakereleri Avrupa ülkeleri ile sürdürdüklerini vurgulayan Bekayi, mart sonunda müzakerelere uzmanlar seviyesinde devam edileceğini açıkladı. Güç kullanımı ve tehdidinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

ABD'nin Yaptırımları Eleştirildi

İranlı Sözcü, ABD'nin Irak'ın İran'dan enerji ithaline muafiyeti uzatmamasını da eleştirerek, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının hiçbir yasal gerekçesi olmadığını ifade etti. Bekayi, "Bölge ülkeleri kendi çıkarlarına göre kararlar almalı ve baskının İran ile ilişkilerine zarar vermesine izin vermemelidir." dedi.

Trump'ın Mektup Açıklaması

Trump, Fox Business Network'e 7 Mart'ta verdiği röportajda, İran lideri Hamaney’e bir mektup gönderdiğini belirtmişti. "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Trump’ın açıklamalarına dair, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diye yanıt vermişti. Amerikan yetkililerin ifadelerine göre ise Trump, mektubu yazmış ancak henüz göndermemişti.

Hamaney, Trump yönetimini "güvenilmez" olarak nitelendirerek, İran’ı tehdit eden bu yönetimle müzakereleri yasaklamıştı. İranlı üst düzey yetkililer de sıkı bir şekilde ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini belirtmeye devam ediyor.

Son olarak Hamaney, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözme niyeti taşımadığını, aksine kendi taleplerini dayatmak istediğini söyleyerek, İran'ın bu durumu kabul etmeyeceğini ifade etti.

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