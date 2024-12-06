DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.470.944,55 1,26%

İran, Ukrayna'yı Suriye'deki Silahlı Muhaliflere Destek Vermekle Suçladı

İran, Ukrayna'nın Suriye'deki silahlı muhalif gruplara destek verdiğini iddia ederek, bu durumu durdurması için Kiev yönetimine çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:29
İran, Ukrayna'yı Suriye'deki Silahlı Muhaliflere Destek Vermekle Suçladı

İran'dan Çarpıcı İddia: Ukrayna, Suriye'deki Muhaliflere Destek Veriyor

İran, Ukrayna'nın Suriye'deki silahlı muhalif gruplara destek verdiğini öne sürerek, Kiev yönetimine bu desteği derhal kesmesi çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yazılı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin ABD ile yasa dışı silah ticareti yaptığı ve bu süreçte Suriye'deki rejim karşıtı silahlı muhalif gruplara yardım sağladığı iddia edildi.

Açıklamada, "Bu eylemler, hükümetlerin terörün önlenmesi ve \ terörle mücadelenin uluslararası yükümlülüklerine açık bir ihlaldir. Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırmak için bu tür grupların kullanılmasını ise ahlaka aykırı bir politika olarak değerlendiriyoruz," denildi. İran, Kiev yönetiminden bu desteğin derhal sona erdirilmesi talebini yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Peribacasındaki Çökme Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eyleme Geçti: Paris'e İleri!
3
Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor
4
Bursa'da İşçi Servisleri Kazası: 20 Yaralı
5
Hamas Heyeti, Rusya ile Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Görüştü
6
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı
7
Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor