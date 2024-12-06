İran, Ukrayna'yı Suriye'deki Silahlı Muhaliflere Destek Vermekle Suçladı

İran'dan Çarpıcı İddia: Ukrayna, Suriye'deki Muhaliflere Destek Veriyor

İran, Ukrayna'nın Suriye'deki silahlı muhalif gruplara destek verdiğini öne sürerek, Kiev yönetimine bu desteği derhal kesmesi çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yazılı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin ABD ile yasa dışı silah ticareti yaptığı ve bu süreçte Suriye'deki rejim karşıtı silahlı muhalif gruplara yardım sağladığı iddia edildi.

Açıklamada, "Bu eylemler, hükümetlerin terörün önlenmesi ve \ terörle mücadelenin uluslararası yükümlülüklerine açık bir ihlaldir. Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırmak için bu tür grupların kullanılmasını ise ahlaka aykırı bir politika olarak değerlendiriyoruz," denildi. İran, Kiev yönetiminden bu desteğin derhal sona erdirilmesi talebini yineledi.