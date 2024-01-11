İran, Umman Denizi'nde ABD tankerine el koydu

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir petrol tankerini yargı emriyle ele geçirdiğini duyurdu. Tesnim Haber Ajansı, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı yazılı açıklamayı paylaştı.

Umman Körfezi'nde bir petrol tankerinin ele geçirilmesi, uluslararası basında da geniş yankı buldu. Tankerin, İran petrolünü taşıdığı için ABD tarafından alıkonulan ve daha sonra adı değiştirilen bir tanker olduğu ortaya çıktı. Tankeri ele geçirenlerin İran askerleri olduğu düşünülüyor. Tanker, İran kıyılarına doğru yönlendirildi. Bu olay, bölgedeki gerilimi artırdı.

Sohar limanının doğusunda, 50 deniz mili uzaklıkta bir petrol tankerine siyah askeri üniformalı ve maskeli 4-5 silahlı kişi baskın yaptı. Petrol tankerinin iletişimi kesildi ve geminin İran'a doğru gittiği bildirildi.