İran: Uranyum Zenginleştirme Programımız Askeri Hedefler İçermiyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin uranyum zenginleştirme programının askeri bir amacı bulunmadığını vurguladı.

Garibabadi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin son açıklamalarına yanıt verdi. Grossi'nin, müfettişler tarafından hazırlanan teknik raporlar yerine varsayımlara dayalı senaryolar üzerinden yorumlar yaptığını belirterek, bu yaklaşımın UAEA tüzüğüne aykırı olduğunu ifade etti.

Uranyum Zenginleştirme Seviyeleri

Garibabadi, "İran'ın zenginleştirme programının askeri hedefleri yoktur. Zenginleştirme seviyesine ilişkin olarak UAEA gözetimi altında olması ve barışçıl amaçlardan sapmaması durumunda NPT (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması) çerçevesinde bir sınırlama bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

Grossi'nin, barışçıl amaçlar için belirli bir zenginleştirme seviyesi oluşturma çabasının, nükleer yayılma rejimindeki ayrımcılıkları derinleştiren açık bir ihlal olduğunu öne süren Garibabadi, İran'ın nükleer programının teknik ihtiyaçlara dayalı olarak ve UAEA denetimi altında ilerlediğini savundu.

Grossi'nin Değerlendirmesi

UAEA Genel Direktörü Grossi, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Daha önce Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) vardı ama artık geçerli değil. Iran, nükleer gelişim düzeyine ulaştığı için uranyumu neredeyse askeri seviyede zenginleştiriyor; bu nedenle farklı bir yol bulmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.