DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,83 -0,36%
ALTIN
2.979,41 -0,11%
BITCOIN
3.641.164,44 2,67%

İran: Uranyum Zenginleştirme Programımız Askeri Hedefler İçermiyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin uranyum zenginleştirme programının askeri hedefleri olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:55
İran: Uranyum Zenginleştirme Programımız Askeri Hedefler İçermiyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin uranyum zenginleştirme programının askeri bir amacı bulunmadığını vurguladı.

Garibabadi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin son açıklamalarına yanıt verdi. Grossi'nin, müfettişler tarafından hazırlanan teknik raporlar yerine varsayımlara dayalı senaryolar üzerinden yorumlar yaptığını belirterek, bu yaklaşımın UAEA tüzüğüne aykırı olduğunu ifade etti.

Uranyum Zenginleştirme Seviyeleri

Garibabadi, "İran'ın zenginleştirme programının askeri hedefleri yoktur. Zenginleştirme seviyesine ilişkin olarak UAEA gözetimi altında olması ve barışçıl amaçlardan sapmaması durumunda NPT (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması) çerçevesinde bir sınırlama bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

Grossi'nin, barışçıl amaçlar için belirli bir zenginleştirme seviyesi oluşturma çabasının, nükleer yayılma rejimindeki ayrımcılıkları derinleştiren açık bir ihlal olduğunu öne süren Garibabadi, İran'ın nükleer programının teknik ihtiyaçlara dayalı olarak ve UAEA denetimi altında ilerlediğini savundu.

Grossi'nin Değerlendirmesi

UAEA Genel Direktörü Grossi, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Daha önce Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) vardı ama artık geçerli değil. Iran, nükleer gelişim düzeyine ulaştığı için uranyumu neredeyse askeri seviyede zenginleştiriyor; bu nedenle farklı bir yol bulmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaçakçıların Elinden Kurtarılan Lidya Sikkeleri Türkiye'ye Dönüyor
2
Ağaca Düşen Ayı Avcıyı Canından Etti
3
ABD, Gazze'de Ateşkes Anlaşması İçin Umutlu
4
Vanuatu'daki 7,3 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
5
Pentagon: Türkiye ile Suriye'deki İletişim Hatlarımız Açık
6
Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Yener'e Ziyaret
7
18 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM'den Faiz Kararlarına Kadar Önemli Gelişmeler

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!