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İran Uzayda Yeni Bir Başarıya İmza Attı: Çemran-1 Uydusu Fırlatıldı

İran, Çemran-1 adlı araştırma uydusunu uzaya fırlatarak 550 kilometrelik yörüngeye yerleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:11
İran Uzayda Yeni Bir Başarıya İmza Attı: Çemran-1 Uydusu Fırlatıldı

İran, Uzay Araştırmalarında İlerliyor

İran, "Çemran-1" adı verilen yerli yapım araştırma uydusunu uzaya fırlattı ve 550 kilometre yüksekliğindeki yörüngeye başarıyla yerleştirildiğini açıkladı. Bu gelişme, İran’ın uzay çalışmalarında kaydettiği önemli bir adımı temsil ediyor.

Fırlatma İşlemi ve Teknik Detaylar

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Çemran-1 uydusu, Kaim-100 adlı katı yakıtlı uydu taşıyıcı roketi ile uzaya gönderildi. Yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki bu uydu, 550 kilometrelik bir mesafeye başarıyla yerleştirildi.

Geçmiş Deneyimler ve Uluslararası Tepkiler

Geçtiğimiz yıl Kaim-100 roketinin, yörünge altı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği belirtilmişti. Ancak bu uzay faaliyetleri, ABD ve Batılı ülkeler tarafından eleştirilmektedir; bu ülkeler, İran’ın balistik füze programının uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve uzay araştırmalarının ardına gizlendiğini savunuyor.

Tahran'ın Savunmaları

Tahran ise geliştirdiği füzelerin yalnızca konvansiyonel amaçlı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun hareket ettiklerini ileri sürmektedir. Ocak ayında, İran ayrıca "Sureyya" adlı bir uzaktan algılama uydusunu fırlatarak 750 kilometre yüksekliğe yerleştirdiğini de duyurmuştu.

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