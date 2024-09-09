Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran ve ABD Arasındaki Güvensizlik Duvarları: Müzakere Süreci Zor Görünüyor

İran ve ABD arasındaki ilişkilerde güvensizlik aşılmalı. Uzmanlar, karşılıklı adımların gerekliliğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:42
İran ve ABD Arasındaki Güvensizlik Duvarları: Müzakere Süreci Zor Görünüyor

Tahran ile Washington Arasındaki Müzakerelerde Güvensizlik Sorunu

İranlı uzmanlar, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerin başlaması için "güvensizlik duvarlarının" aşılması gerektiğini ifade ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hasan Beheştipur, bu güvensizliğin üstesinden gelmek için karşılıklı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Nükleer Anlaşmanın Tarihçesi

2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında gerçekleştirildi. Anlaşma, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlenmesini öngörüyordu.

Ancak Donald Trump'ın 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle İran, nükleer faaliyetlerine hız vererek zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırdı. Nisan 2021’de yeniden başlayan müzakereler, birbirinden beklenen adımlarla ilerleme kaydedemedi ve Eylül 2022'de protestoların patlak vermesiyle kesintiye uğradı.

Uzman Görüşleri

Beheştipur, Tahran ve Washington arasındaki güvensizliğin aşılması için bir plan geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu planın temelinde, ABD'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik ambargoyu kaldırması ve İran'ın yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeyi durdurması yer almalıdır.

Fuad İzedi, nükleer doktrindeki değişikliklerin gerçekçi olması gerektiğini belirterek, bu konuda Harrazi ve Erakçi'nin açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD'deki İsrail lobisinin etkisinin devam etmesi durumunda, İran ile ABD arasındaki sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

İran'ın Nükleer Doktrini

Hamid Ruşençeşm ise mevcut yönetime atanan yetkililerin, İran'ın Batı ile etkileşimini artırmak için olumlu bir tutum içinde olduğunu söyledi. Ancak, İran ile ABD arasındaki yüksek güvensizlik duvarlarının aşılmasının karmaşık bir süreç olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, bu süreçte her iki tarafın da uygun adımlar atarak ilişkilerin normalleşmesi için çalışması gerektiğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu