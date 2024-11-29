İran ve Avrupa, Nükleer Müzakerelerde İlk Adımı Atıyor

İran ve Avrupa, Nükleer Müzakere Sürecinde İlk Adımı Atıyor

İran’ın nükleer programı, bölgesel güvenlik, uluslararası denetim mekanizmaları ve küresel diplomasi açısından kritik bir döneme girdi. Cenevre'de ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası, Trump dönemi yaklaşırken İran ile Avrupa'nın nükleer müzakere sürecinin ilk adımları atılmak isteniyor.

Nükleer Programın Tarihçesi

İran’ın nükleer programı, 1950’lerde Şah döneminde ABD desteğiyle başladı. Ancak, 1979'daki İran Devrimi sonrası program Batı ile gerilimler nedeniyle yavaşladı. 2000'lerin başında İran'ın gizli nükleer faaliyetlerinin ayyuka çıkması, UAEA'nın endişelerini artırdı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)

14 Temmuz 2015'te imzalanan KOEP, İran ile BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya arasında yapıldı ve İran’a uluslararası yaptırımların kaldırılmasını sağladı. Ancak, Trump yönetiminin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesi, İran’ın nükleer faaliyetlerini artırmasına yol açtı.

Son Gelişmeler ve Nükleer Müzakereler

İran’ın 2024 yılı itibariyle nükleer faaliyetlerini hızlandırma planları ve zenginleştirilmiş uranyum üretimindeki ilerlemeleri, uluslararası alanda ciddi endişelere neden oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa ülkeleri tarafından İran’a baskı uygulanmasına rağmen, diplomasi yeniden start alıyor.

Cenevre'deki Görüşmeler

Bugün Cenevre’de başlayacak olan görüşmelerde, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcıları bir araya gelecek. Her ne kadar bu görüşmeler, 2022 yılında askıya alınan müzakerelerin devamı olmasa da yeni bir müzakere sürecinin başlangıcını simgeliyor.

ABD'nin Yaklaşımı ve İleriye Dönük Tehditler

Trump’ın yeniden seçilme ihtimali, İran'ın karşı karşıya kaldığı belirsizliği artırıyor. İran, nükleer anlaşmanın geleceği ile ilgili olarak nükleer silah edinme söylemlerine ve BM yaptırımları tehdidine karşı hazırlık yapıyor.

Özetle, İran’ın nükleer programı, uluslararası ilişkileri etkileyen önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor ve müzakerelerin sonucu, bölgedeki güvenliği doğrudan etkileyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.