İran ve Avusturya Arasındaki Hizbullah Tartışması Derinleşiyor

İran ve Avusturya Arasındaki Diplomaside Gerginlik

İran, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki büyükelçisinin Lübnan Hizbullahı'na yönelik destek mesajı sebebiyle Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın müdahalesine tepki gösterdi. Bu gelişme, Tahran'daki Avusturya Büyükelçisi Wolf Dietrich Heim'in İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla sonuçlandı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Viyana Büyükelçisi Abbas Bakırpur'un Hizbullah’a destek veren paylaşımı nedeniyle Avusturya tarafının sert bir tutum sergilediğini ifade etti. Bu bağlamda, Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Heim'in bakanlığa çağrısıyla birlikte diplomatik ilişkilerde bir gerilimin oluştuğu belirtildi.

Hizbullah Üzerine Düşünceler

İranlı yetkililer, Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na, Hizbullah'ın Lübnan içerisindeki rolünün özgürlükçü ve işgal karşıtı bir hareket olarak tanımlandığını vurguladı. Bu durumun, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki siyasi gerçeklerle çeliştiği kaydedildi.

Sosyal Medya Paylaşımı ve Sonrası

Viyana Büyükelçisi Bakırpur, Hizbullah’a yönelik destek mesajını sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından çağrılmış ve mesajını daha sonra kaldırmak durumunda kalmıştı.