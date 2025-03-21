İran ve BAE Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, bölgesel meseleleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, iki bakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ABD'nin Yemen'e saldırıları gibi konuları masaya yatırdı. Bu bağlamda, bölgedeki son gelişmeler üzerinde durdular.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve diğer ülkelerin, ABD'nin Yemen'e saldırılarıyla birlikte İsrail'in Filistin'deki insanlık suçlarına karşı gösterdiği tepkisizlik sonucunda artan olumsuz sonuçlara dikkat çekti.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ise, mevcut durumu oldukça endişe verici olarak tanımlayarak, bölge ülkeleri arasında istişarelerin sürdürülmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.