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İran ve Çin Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

İran ve Çin, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı; Gazze, Lübnan ve Yemen konuları üzerinde duruldu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:57
İran ve Çin Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

İran ile Çin Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel meseleleri masaya yatırdı.

Bölgedeki Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Bakıri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, görüşmede İsrail'in yarattığı gerilime dair endişeleri dile getirdi. Bu kapsamda Gazze'nin yanı sıra Lübnan ve Yemen'deki tehlikeli durumu ele aldıklarını belirtti.

Uluslararası İş Birliğinin Önemi

Bakıri, her iki tarafın İsrail'in saldırganlıklarına son verilmesi ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için uluslararası topluma ortak hareket etmesi çağrısında bulundu. "İran, yasal olarak uygun ilişkiler kurma hakkına sahiptir," ifadelerini kullandı.

Çin'in Destekleme Taahhüdü

Vang Yi, Çin'in İran'ın egemenliğini savunma çabalarını desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için İran ile yakın iş birliği kurma arzusunu ifade etti.

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