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İran ve Hizbullah'dan İsrailli Yetkililere Suikast Tehdidi

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran ve Hizbullah'ın üst düzey yetkililere suikast planlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:49
İran ve Hizbullah'dan İsrailli Yetkililere Suikast Tehdidi

İran ve Hizbullah'ın Suikast İddiası

İran ve Hizbullah'ın, İsrail'in üst düzey yetkililerine yönelik suikast girişiminde bulunabileceği iddiaları gündeme geldi.

Güvenlik Kabinesi Toplantısı

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, bu konu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin son toplantısında ele alındı. Toplantıda, 30 Temmuz'da Beyrut'ta ve 31 Temmuz'da Tahran'da düzenlenen suikastların olası misillemeleri değerlendirildi.

Olası Misillemeler ve Tehditler

Güvenlik yetkilileri, İran ve Hizbullah'ın füze ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlemekten ziyade, İsrailli bakanlar, milletvekilleri ve askeri yetkililere suikast düzenleme ihtimali üzerinde durdu.

Önemli Gelişmeler

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut’ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından, Hamas lideri İsmail Heniyye, 31 Temmuz’da Tahran’da bir suikasta maruz kaldı. İran ve Hamas, bu suikastın arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdü ve Tahran, misilleme yapma tehdidinde bulundu.

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