İran ve Irak Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

İran ve Irak dışişleri bakanları, bölgesel konuları ve son gelişmeleri ele aldı, ABD'nin bölgedeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:26
İran ve Irak Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgesel konuları değerlendirmek üzere dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ABD'nin Yemen'deki müdahaleleri çerçevesinde yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Mejher Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Erakçi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Lübnan’a yönelik saldırılarını kınadı. Erakçi, bu saldırıların açıkça ABD'nin desteğiyle gerçekleştiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun acil önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.

ABD'yi, bölge ülkeleri arasında fitne çıkartmakla suçlayan Erakçi, "ABD'li yetkililerin İran'a baskı uygulamak amacıyla ortaya attıkları suçlamalar ve ithamlar, geçersiz iddialardır," dedi. Ayrıca, ABD'nin bölücü faaliyetleri konusunda komşu ve dost ülkeleri uyaran Erakçi, bu eylemlerin İsrail'in çıkarları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve bölgedeki dostane ilişkileri zayıflatmayı amaçladığını ifade etti.

Erakçi'nin bu açıklamaları, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdülgani'nin, "bazı İran tankerlerinin yaptırımları delmek için sahte Irak belgeleri kullandığını" duyurmasının ardından geldi.

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