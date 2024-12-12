İran ve Katar Dışişleri Bakanları Suriye’deki Gelişmeleri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgesel meseleler ile Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve Katar arasında karşılıklı ilişkilerin yanı sıra Suriye konusundaki durum da değerlendirildi.

Taraflar, İsrail’in Suriye’nin altyapısına yönelik saldırıları ile daha fazla ülke topraklarının işgalinin durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Bu konular üzerinde ortak bir eylem planı oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

Erakçi ve Al Sani, Suriye’de istikrarın sağlanması ve Suriyelilerin iradesine dayalı kapsayıcı bir siyasi sistemin oluşturulmasına yardımcı olmayı amaçlayan ikili ve çok taraflı istişarelerin sürdürülmesi gerektiği hususunda fikir alışverişinde bulundular.