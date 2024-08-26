İran ve Katar Dışişleri Bakanları Tahran'da Bir Araya Geldi

İran ve Katar Arasındaki Diplomatik Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bu önemli görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Görüşmenin İçeriği ve Sonrası

Görüşmenin ardından herhangi bir basın toplantısının düzenlenmeyeceği ifade edildi. Ayrıca, Tahran ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Bölgesel Gelişmeler ve Ateşkes Müzakereleri

Katar, Gazze Şeridi'ndeki İsrail işgali ve saldırılarına karşı Hamas ile İsrail arasında yürütülen ateşkes müzakerelerine ev sahipliği yapmaktadır. Hamas, süregelen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma sağlanmasını zorlaştıran yeni şartlar sunduğunu belirtmektedir.