İran ve Katar Dışişleri Bakanları Tahran'da Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'ı ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılmayacağı bilgisi verildi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, Tahran ziyareti çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, Katar, Gazze Şeridi'nde işgal ve saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.