İran ve Katar, Filistin ve Gazze’ye Yönelik İsrail Saldırılarını Değerlendirdi

İran ve Katar, Filistin Meselesini ve İsrail’in Gazze’ye Saldırılarını Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda bir araya geldi. Görüşmede, Filistin ile ilgili son gelişmeler ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Abdullahiyan ve Al Sani’nin, İsrail’in "Katar Gazze’yi Yeniden İmar Komitesi Merkezi"ni bombalamasını kınadıkları belirtildi. İki Bakan, Gazze’de yaşanan “soykırım” ve insani krizi de değerlendirdiler. Gazze’ye yönelik savaş suçlarının acilen durdurulması ve Filistin halkına acil yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladılar.

İsrail’in Gazze’ye Saldırılarında Son Durum Nedir?

İsrail, 7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın saldırılarına karşılık vermek bahanesiyle Gazze Şeridi’ne hava saldırıları başlattı. İsrail ordusu, Gazze’de sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve altyapıyı hedef aldı. Gazze’de binlerce kişi öldü, yaralandı veya evsiz kaldı. İsrail, 7 Ekim’den bu yana 365’i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.