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İran ve Katar, Gazze için Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Katar ve İran, Gazze'deki gerilimi azaltmak amacıyla ateşkes müzakereleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:08
İran ve Katar, Gazze için Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

İran ve Katar, Gazze için Ortak Çabalarını Görüştü

Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha’da yürütülen ateşkes müzakereleri ardından İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ateşkes Müzakereleri Üzerine Değerlendirmeler

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Al Sani ve Bakıri, özellikle Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabalarını değerlendirdi. Al Sani, Katar’ın bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlamayı amaçlayan tüm çabaları destekleme taahhüdünü yeniden vurguladı.

Gerginliğin Azaltılması Vurgusu

Her iki bakan, bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğine dikkat çekti. Bu görüşme, Doha’daki ateşkes görüşmelerinin başlamasının ardından yapılan ikinci telefon görüşmesi oldu.

Bakıri, daha önceki görüşmesinde, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle diplomatik girişimlerin devam etmesinin önemine değinmişti.

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