İran ve Katar Liderlerinden Gazze Üzerine Ortak Açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Katar Başbakanı Al Sani'nin Görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Teması: Gazze

Görüşmede, Pezeşkiyan, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş ve soykırım suçlarını sona erdirmek için uluslararası hukuka bağlı ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, bu bağlamda, İslam ülkeleri dahil olmak üzere tüm uluslararası platformlarda bu suçların karşısında durulması gerektiğine dikkat çekti.

Katar’ın Rolü ve İki Ülke İlişkileri

Pezeşkiyan, Katar’ın Gazze’de ateşkes sağlama çabalarına destek verdiklerini belirterek, "Gazze’de her geçen gün insan hakları ihlal ediliyor. Bazı ülkeler ise bu suçlara karşı sessiz kalmayı tercih ediyor," dedi. Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin Pezeşkiyan’a başarı dileklerini ileterek, iki ülkenin ilişkilerini geliştirmeye yönelik çabaları artırmaları gerektiğini ifade etti.

Çelişkili Tutumlar ve İkili İşbirliği

Katar Başbakanı Al Sani, bazı ülkelerin Gazze'deki suçlulara ve mağdurlara karşı çelişkili tutumlar sergilediğini belirtti. Al Sani, "Katar, Gazze’de ateşkes sağlamak için çalışmalarına devam edecek ve İran’ın bu süreçteki sorumlu rolüne güveniyor,” şeklinde konuştu.

Her iki lider, mevcut bölgesel ve uluslararası meselelere yaklaşımlarının olumlu olduğunu dile getirerek, ülkelerinin bu konularda birlikte ilerlemeye hazır olduğunu vurguladılar.