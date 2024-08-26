Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran ve Katar Liderlerinden Gazze Üzerine Ortak Açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Katar Başbakanı Al Sani, Gazze'deki durum ve iki ülke ilişkilerini tartıştı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:34
İran ve Katar Liderlerinden Gazze Üzerine Ortak Açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Katar Başbakanı Al Sani'nin Görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Teması: Gazze

Görüşmede, Pezeşkiyan, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş ve soykırım suçlarını sona erdirmek için uluslararası hukuka bağlı ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, bu bağlamda, İslam ülkeleri dahil olmak üzere tüm uluslararası platformlarda bu suçların karşısında durulması gerektiğine dikkat çekti.

Katar’ın Rolü ve İki Ülke İlişkileri

Pezeşkiyan, Katar’ın Gazze’de ateşkes sağlama çabalarına destek verdiklerini belirterek, "Gazze’de her geçen gün insan hakları ihlal ediliyor. Bazı ülkeler ise bu suçlara karşı sessiz kalmayı tercih ediyor," dedi. Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin Pezeşkiyan’a başarı dileklerini ileterek, iki ülkenin ilişkilerini geliştirmeye yönelik çabaları artırmaları gerektiğini ifade etti.

Çelişkili Tutumlar ve İkili İşbirliği

Katar Başbakanı Al Sani, bazı ülkelerin Gazze'deki suçlulara ve mağdurlara karşı çelişkili tutumlar sergilediğini belirtti. Al Sani, "Katar, Gazze’de ateşkes sağlamak için çalışmalarına devam edecek ve İran’ın bu süreçteki sorumlu rolüne güveniyor,” şeklinde konuştu.

Her iki lider, mevcut bölgesel ve uluslararası meselelere yaklaşımlarının olumlu olduğunu dile getirerek, ülkelerinin bu konularda birlikte ilerlemeye hazır olduğunu vurguladılar.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!