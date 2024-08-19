İran ve Malezya Liderlerinden Gazze Üzerine Görüşme

İran ve Malezya Liderleri Gazze Konusunu Değerlendirdi

İran Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD ve bazı Batılı ülkelerin İsrail'e Gazze'deki sivillere gerçekleştirdiği saldırılara destek vermelerinin insan hakları ile ateşkes taleplerine aykırı olduğunu belirttiler.

Görüşmenin Detayları

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığı bilgiye göre, iki lider yaptığı telefon görüşmesinde Filistin'deki güncel durumu ele aldı. Pezeşkiyan ve İbrahim, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam ettiği bu dönemde, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, "silah" ve "medya" desteği vermelerini eleştirerek, bunun insan hakları ve ateşkes taleplerine dayanmadığını vurguladılar.

İslam Ülkeleri Arasında İşbirliği

Liderler, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların sona ermesi için İslam ülkelerinin işbirliğinin önemine işaret ettiler. Bu bağlamda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) üzerindeki yükümlülükleri ve çabaları da gündeme getirildi.