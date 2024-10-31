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İran ve Mısır, Gazze ve Lübnan'daki Saldırılar İçin Birlikte Hareket Ediyor

İran ve Mısır, bölgedeki çatışmaların durdurulması için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 06:23
İran ve Mısır, Gazze ve Lübnan'daki Saldırılar İçin Birlikte Hareket Ediyor

İran ve Mısır’dan Acil Ateşkes Çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki durumu değerlendirdi.

Tehlike Altındaki Bölge

İki bakan, İsrail’in saldırılarının neden olduğu durumu "tehlikeli" olarak nitelendirerek, Gazze ve Lübnan'da bu saldırıların acilen durdurulması gerektiğini vurguladılar.

Uluslararası Toplumun Rolü

Erakçi ve Abdulati, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun "Lübnan ve Gazze’de ateşkes sağlamak için acil ve etkili çaba göstermesi" gerektiğini belirtmişlerdir.

İki Ülke Arasında Olumlu Müzakereler

Ayrıca, İran ve Mısır liderlerinin geçtiğimiz hafta Rusya'da yapılan BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşme ile son aylarda yürütülen olumlu müzakerelerden memnun olduklarını ifade ettiler. İki bakan, bu görüşmelerin her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda devam etmesi konusunda mutabık kaldılar.

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