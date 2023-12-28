İran ve Rusya ticarette doları reddetti, ulusal parayı kullanma anlaşması yaptı

ABD'nin yaptırımları nedeniyle doların etkisinden kurtulmak isteyen İran ve Rusya, ticarette ulusal para birimlerini kullanma konusunda anlaştı. İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, Tahran ile Moskova arasında bankacılık, finans ve ekonomik alanda önemli anlaşmalar imzalandığını ve karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine İran riyali ve Rus rublesi kullanılacağını duyurdu.

İran ve Rusya, ticarette dolar kullanımını sonlandırmak için bir anlaşma imzaladı. İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, IRNA'ya yaptığı açıklamada, anlaşmanın Rusya'da düzenlenen bir toplantıda iki ülkenin merkez bankası başkanları tarafından onaylandığını söyledi. Anlaşma, ticarette yerel para birimleri kullanılmasını ve bankacılık, finans ve ekonomik işbirliğini kapsıyor.

SWIFT SİSTEMİ YERİNE YEREL PARA BİRİMLERİ

ABD'nin yaptırımlarından kurtulmak isteyen İran ve Rusya, uluslararası para transferlerinde SWIFT sistemi yerine kendi yerel para birimlerini kullanacaklarını duyurdu. İran ve Rusya, Temmuz 2022'de yaptıkları bir açıklamayla, ticarette dolar kullanımını sonlandırmak ve yerel para birimleriyle işlem yapmak için anlaştıklarını bildirmişlerdi. Bu adım, iki ülkenin finansal bağımsızlığını artırmayı amaçlıyor.



TİCARETTE DOLAR KULLANIMI SONLANIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Temmuz 2022'de Tahran'da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmede, küresel ticarette doların etkisini azaltmak için çalışılması gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Dolar, küresel ticaretin önündeki engel olmaktan çıkarılmalıdır." dedi.

ABD'nin doları küresel ticarette baskı unsuru olarak kullandığını belirten Putin, Rusya ile İran'ın ticarette ulusal para birimlerine geçiş yapmak için çalıştıklarını ifade etti. İran, Rusya'nın liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile 25 Aralık'ta kalıcı serbest ticaret anlaşması imzalayarak ticaret hacmini artırmayı hedefledi.