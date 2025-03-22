İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Bölgesel Konuları Görüştü

İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Gazze'deki durumu ve Yemen'deki saldırıları ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:17
İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Bölgesel Konuları Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çerçevesinde bölgesel konuları görüştü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve bin Ferhan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Gazze'deki durum ele alındı. Erakçi, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları şiddetle kınayarak, İslam ülkelerinin bu suçların durdurulması için acil ve birlikte harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Erakçi ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarını da protesto ederek, İslam dünyasının Yemenli Müslüman halkı desteklemesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ise, ülkesinin İsrail'in saldırganlıklarını kınama tutumunu bir kez daha ifade etti ve krizin daha da derinleşmesini önlemek için bölge ülkelerinin yakın koordinasyon ve işbirliği içinde olmaları gerektiğini kaydetti.

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