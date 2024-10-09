İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Riyad'da Bir Araya Geldi

İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Riyad'da Buluştu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan, Riyad'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İki bakan, İsrail'in Lübnan ve Gazze üzerindeki saldırıları başta olmak üzere bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmelerin İçeriği

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi'nin resmi ziyaretinin ardından yapılan açıklamada, iki bakanın bölgedeki durum hakkında 'faydalı ve yapıcı' görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise bu görüşmelerde özellikle, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve sivil halka acil insani yardımın sağlanması konularına vurgu yapıldığını belirtti.

İlişkilerin Geliştirilmesi Vurgusu

Erakçi ve Bin Ferhan, ayrıca siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda ilişkilerinin geliştirilmesi için karşılıklı kararlılıklarını ifade ettiler. Erakçi, Riyad'daki görüşmelerin İsrail'in Filistin ve Lübnan'da işlediği suçların durdurulmasına yönelik bölgesel istişarelerin devamı olduğunu aktardı.

Sonrası Doha Ziyareti

Görüşmenin ardından Erakçi, Katar'da üst düzey yetkililerle de görüşmek amacıyla Doha'ya gidecek.