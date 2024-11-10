İran ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Tahran'da Buluştu

İran ve Suudi Arabistan Genelkurmayları Tarihi Bir Görüşme Gerçekleştirdi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile Tahran'da önemli bir toplantı yaptı. Bu buluşma, iki ülke arasındaki askeri ve savunma ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Tesnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Orgeneral er-Ruveyli, İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da Bakıri ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve savunma diplomasisinin geliştirilmesi olarak belirlendi.

Söz konusu görüşme, İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden şekillenmeye başladığı bir dönemde gerçekleşmesi bakımından dikkat çekici. Bu tür diyalogların bölgedeki gerilimi azaltması ve işbirliğini artırması bekleniyor.

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