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İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Önemli Görüşme: Zirveden Somut Sonuçlar Bekleniyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile yaptığı görüşmede İİT zirvesinden somut sonuçlar beklediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:31
İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Önemli Görüşme: Zirveden Somut Sonuçlar Bekleniyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Riyad'da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, zirvede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına son verilmesi konusunda somut adımlar beklediklerini ifade etti.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, program yoğunluğu nedeniyle zirveye katılamayacağını belirtti ve ekledi: "Bu zirvenin, sizin çabanızla, Siyonist rejimin suçlarıyla Gazze ve Lübnan'daki savaşı durdurmada etkili ve somut sonuçları olacağından şüphem yok."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, iki ülke ilişkileri üzerine yaptığı değerlendirmede, İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı. Bin Selman, "İki ülke ilişkilerinin her alanda en üst seviyeye çıkmasını ümit ediyorum." dedi.

Yarın Riyad'da gerçekleştirilecek zirvede, İran'ı Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif temsil edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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