İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı

İran-Suudi Arabistan Uçak Seferleri Tarihe Karıştı

İran ile Suudi Arabistan arasında, 9 yıl aradan sonra yeniden başlatılan uçak seferleri, Meşhed kentinden Demmam’a yapılan uçuşla başladı.

Seferlerin Detayları

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) bildirdiğine göre, Meşhed'den havalanan yolcu uçağı, Suudi Arabistan’ın Kral Fahd Uluslararası Havalimanı olarak da bilinen Demmam Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Varılan anlaşma gereği, Demmam ve Meşhed arasında haftada iki kez uçuş gerçekleştirilecek.

Tarihsel Arka Plan

2016 yılında Suudi Arabistan'da gerçekleşen idamlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasına neden olmuştu. 2 Ocak 2016'da, Şii din adamı Nimr en-Nimr dahil olmak üzere 47 kişi 'terör' suçlamasıyla idam edilmiş, bu durum İran’da geniş protestolara yol açmıştı.

İranlı yetkililerin tepkisi üzerine, Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed'deki konsolosluk binası protestocular tarafından ateşe verilmiş, bu olaylar sonrasında Suudi Arabistan, 3 Ocak 2016'da İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Yemen'deki kriz nedeniyle, 2015 yılında başlayan gerginlik, iki ülke arasında tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesine ve uçuşların durmasına neden olmuştu.

Normalleşme Süreci

Ancak Irak ve Çin'in girişimleri sonucunda, 10 Mart 2023 tarihinde İran ve Suudi Arabistan, ilişkileri normalleştirme kararı almışlardır. Anlaşma, karşılıklı büyükelçiliklerin yeniden açılması, uçuşların başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılmasını içermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.